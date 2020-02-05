Касаткина получила уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге

Российской теннисистке Дарье Касаткиной был предоставлен уайлд-кард на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба соревнований.
Турнир в Санкт-Петербурге состоится с 10 по 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Касаткина на текущий момент занимает 71-е место в рейтинге WTA. Помимо россиянки, уайлд-кард от организаторов получили пятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, Йоханна Конта из Великобритании (14-е место в рейтинге WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (49).
Уайлд-кард для участия в квалификации предоставлены двум россиянкам — Дарье Мишиной и Полине Кудерметовой. Специальные приглашения в отборочный раунд также получат Вера Звонарёва и румынка Сорана Кырстя (69).
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