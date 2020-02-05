Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина получила уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге

Касаткина получила уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российской теннисистке Дарье Касаткиной был предоставлен уайлд-кард на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Турнир в Санкт-Петербурге состоится с 10 по 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Касаткина на текущий момент занимает 71-е место в рейтинге WTA. Помимо россиянки, уайлд-кард от организаторов получили пятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, Йоханна Конта из Великобритании (14-е место в рейтинге WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (49).

Уайлд-кард для участия в квалификации предоставлены двум россиянкам — Дарье Мишиной и Полине Кудерметовой. Специальные приглашения в отборочный раунд также получат Вера Звонарёва и румынка Сорана Кырстя (69).

Кузнецова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020