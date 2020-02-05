На «Ролан Гаррос» закончили монтаж крыши над центральным кортом

Над центральным кортом «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие завершено возведение крыши. Рабочим удалось сократить сроки монтажа и выполнить работы на месяц раньше срока.



«11-я и последняя балка раздвижной крыши над кортом Филиппа Шатрие установлена сегодня, на месяц раньше срока. Крыша готова!» — написала пресс-служба турнира.

Фото доступно на странице «Ролан Гаррос» в «Твиттере».

В июне 2015 года мэрия французской столицы выдала национальной федерации тенниса разрешение на работы по реконструкции легендарного стадиона, расположенного в Булонском лесу по соседству с оранжерейным комплексом Отей.

План реконструкции, включающий в себя строительство ещё одного корта с трибунами на 5000 мест, возведение крыши над центральной ареной и расширение территории комплекса с 21 до 34 акров к 2020 году, был одобрен министерством окружающей среды.



Но после этого ряд экологических групп обратился в суд, требуя запретить строительство. Активисты утверждали, что работы могут нанести серьёзный вред оранжереям XIX века.