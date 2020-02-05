Монфис: меня не волнует защита прошлогодних очков

Девятая ракетка мира француз Гаэль Монфис, который завтра, 6 февраля, на турнире в Монпелье сыграет с соотечественником Адрианом Маннарино, рассказал о планах на сезон.



«После Australian Open я был дома, спокойно тренировался. В первом круге я немного повредил запястье и по-прежнему ощущаю небольшой дискомфорт. Хотя боль отпустила.

В Мельбурне, к сожалению, будущий финалист Доминик Тим оказался сильнее меня. Когда я приехал домой, мне позвонили организаторы турнира в Монпелье. Предложили сыграть, если захочу. Это имело смысл. Первый мой матч в четверг, так что 10 дней отдыха должно хватить.

Мне нравятся условия на турнире, он проходит в помещении. Когда ты хоть раз хорошо сыграл на турнире, тебе нравится на него возвращаться.

В целом меня не волнует защита прошлогодних очков. Хочется выиграть турнир серии 250, снова удачно выступить на соревнованиях категории 500. Сезон длинный», — приводит слова Монфиса L`Equipe.