Надаль: на сегодня Джокович — лучший игрок, да и Тима сложно отнести к поколению Next Gen

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал финал Australian Open, в котором серб Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима, из-за чего испанец не смог сохранить первое место в рейтинге.

«Не нужно лицемерить. Да, для меня было бы лучше, если бы финал Australian Open выиграл Тим. Но, если честно, мой сон после этого матча не нарушился. Я прекрасно спал два дня после финала. В конечном итоге не имеет значения, выиграл Доминик или победил Новак. Это часть нашего спорта.



Этот турнир особенно хорошо удаётся Джоковичу. И на сегодня он лучший в мире игрок. Это то, что говорят цифры. Единственное, что можно сделать, — поздравить его ещё с одним большим успехом.

Очевидно, среди молодых игроков много сильных талантов. Один из них пробился в полуфинал — Александр Зверев. Почему не говорю о Тиме? Его сложно относить к поколению Next Gen. Ему уже 26 лет. Не 20 и не 21. Само собой, есть много хороших игроков, которые играют на высоком уровне, в ближайшее время у них будут шансы на победу», — приводит слова Надаля Marca.