Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер — о Надале: приятно называть одного из главных соперников своим другом

Федерер — о Надале: приятно называть одного из главных соперников своим другом
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как ему удалось договориться с испанцем Рафаэлем Надалем о проведении выставочного матча в Кейптауне. Игра состоится завтра, 7 февраля.

«Я считаю, что только Рафа мог сделать это событие по-настоящему особенным, потому что у нас есть связь. Я подумал, что если кто-то и может привезти его в ЮАР, то это я. Я попросил его, он сразу же согласился. Мы почти два года спорили о дате, но в итоге я победил. Я невероятно рад, что Рафа приедет сюда.

Приятно называть одного из главных соперников своим другом. Он не самый близкий мой друг, я для него тоже. Но мы отлично друг друга понимаем. Нам нравится встречаться, общаться и делать всё, чтобы теннис двигался в правильном направлении", — цитирует Федерера Sport24.co.za.

Феррейра: пожалуй, Федерер так и не оправился после смерти первого тренера
Кэш: у Федерера остался единственный реальный шанс выиграть турнир «Большого шлема»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020