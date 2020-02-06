Федерер — о Надале: приятно называть одного из главных соперников своим другом

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как ему удалось договориться с испанцем Рафаэлем Надалем о проведении выставочного матча в Кейптауне. Игра состоится завтра, 7 февраля.

«Я считаю, что только Рафа мог сделать это событие по-настоящему особенным, потому что у нас есть связь. Я подумал, что если кто-то и может привезти его в ЮАР, то это я. Я попросил его, он сразу же согласился. Мы почти два года спорили о дате, но в итоге я победил. Я невероятно рад, что Рафа приедет сюда.

Приятно называть одного из главных соперников своим другом. Он не самый близкий мой друг, я для него тоже. Но мы отлично друг друга понимаем. Нам нравится встречаться, общаться и делать всё, чтобы теннис двигался в правильном направлении", — цитирует Федерера Sport24.co.za.

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