Билеты на матч Надаля и Федерера в ЮАР перепродают по двойной цене

Билеты на выставочный матч испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера в ЮАР перепродают по цене, в два раза превышающей официальную. Об этом сообщает Tennis World USA.

7 февраля Рафаэль Надаль и Роджер Федерер проведут выставочный матч в Кейптауне (ЮАР). Во время официальной продажи, открывшейся несколько месяцев назад, 48 тыс. билетов были распроданы примерно за 10 минут. Цены варьировались от $ 10 до $ 150. Сейчас билеты с рук перепродают по цене от $ 200 до $ 370.

«Перепродавать билеты на чёрном рынке незаконно. Билеты продают по завышенной цене, в некоторых случаях они могут быть поддельными», – прокомментировал ситуацию Роджер Федерер. Организаторы соревнований также предостерегали зрителей от покупки билетов с рук.