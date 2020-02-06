Ньюкомб: не верю, что Маррей сможет вновь тягаться с Джоковичем, Надалем и Федерером

Экс первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб прокомментировал ситуацию с возвращением в теннис британца Энди Маррея. Прошедший Australian Open 2020 Маррей пропустил в связи с рецидивом травмы тазобедренного сустава.
«Не представляю, как Энди Маррей вернётся в прежнюю форму, учитывая его возраст и хронический характер травмы бедра. В его возрасте на восстановление уходит больше времени, поэтому я не верю, что он сможет выигрывать турниры «Большого шлема» и на постоянной основе тягаться с Джоковичем, Надалем, даже Федерером, который находится на закате своей карьеры. Примерно 10 лет назад я предугадывал, что Энди уйдёт из спорта, выиграв 2-3 мэйджора, что и произошло. Он получил серьёзную травму в 32 года, лучше уже не станет», – цитирует Ньюкомба Tennis 365.
Энди Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и выиграл 46 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе три турнира «Большого шлема».
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