Состоялся официальный ужин сборных России и Румынии перед матчем Кубка Федерации

В румынском городе Клуж-Напоке прошёл официальный ужин сборных команд России и Румынии перед матчем Кубка Федерации. Об этом сообщили в Федерации тенниса России.
Российские теннисистки на официальном ужине со сборной Румынии
Фото: Федерация тенниса России
Отборочный матч Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7-8 февраля. Российскую сборную представят теннисистки Екатерина Александрова (28-я в рейтинге WTA), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Заявленная ранее Анастасия Павлюченкова отказалась от выступления, чтобы подготовиться к другим турнирам.
Сборная России четырежды одерживала победу на Кубке Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), семь раз российские теннисистки выходили в финал турнира. Последний раз российская команда выступала в финале Кубка Федерации в 2015 году, где уступила сборной Чехии.
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