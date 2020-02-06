Федерер: раньше Надаль был скромным и соглашался со всем, чего я хотел

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к 19-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю.

«Я помню Рафу, когда он был моложе. Он был очень скромным. Он говорил: «Я согласен со всем, что Роджер хочет». Но потом у него сформировался очень сильный характер. И, конечно, сказалось наше соперничество, когда мы всё время были первым-вторым.

Сейчас мы находимся на финальном отрезке карьеры. Мы по-разному смотрим на жизнь, но очень уважаем друг друга. Вне зависимости от всех моих рекордов, которые он собирается побить, мы рады друг за друга», — приводит слова Федерера Sport24.co.za.

Завтра, 7 февраля, Федерер и Надаль проведут выставочный матч в Кейптауне.