Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: раньше Надаль был скромным и соглашался со всем, чего я хотел

Федерер: раньше Надаль был скромным и соглашался со всем, чего я хотел
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к 19-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю.

«Я помню Рафу, когда он был моложе. Он был очень скромным. Он говорил: «Я согласен со всем, что Роджер хочет». Но потом у него сформировался очень сильный характер. И, конечно, сказалось наше соперничество, когда мы всё время были первым-вторым.

Сейчас мы находимся на финальном отрезке карьеры. Мы по-разному смотрим на жизнь, но очень уважаем друг друга. Вне зависимости от всех моих рекордов, которые он собирается побить, мы рады друг за друга», — приводит слова Федерера Sport24.co.za.

Завтра, 7 февраля, Федерер и Надаль проведут выставочный матч в Кейптауне.

Федерер — о Надале: приятно называть одного из главных соперников своим другом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020