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Матч Румыния — Россия в Кубке Федерации откроют Русе и Александрова

Матч Румыния — Россия в Кубке Федерации откроют Русе и Александрова
Теннис / Кубок Федерации 0

В Клуж-Напоке (Румыния) состоялась жеребьёвка матча Кубка Федерации между женскими сборными Румынии и России. Завтра, 7 февраля, первыми на корт выйдут Елена-Габриэла Русе и Екатерина Александрова. Затем сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

8 февраля Ана Богдан встретится с Екатериной Александровой, а Елена-Габриэла Русе — с Вероникой Кудерметовой.

На парную встречу заявлены Ирина Бара/Иоана Ралука Олару и Анна Калинская/Анна Блинкова. В первый игровой день матчи начнутся в 17:00 мск, во второй — в 15:00.

Победитель матча Румыния — России получит право выступить в финальном этапе соревнований, который пройдёт 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия).

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