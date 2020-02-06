Матч Румыния — Россия в Кубке Федерации откроют Русе и Александрова

В Клуж-Напоке (Румыния) состоялась жеребьёвка матча Кубка Федерации между женскими сборными Румынии и России. Завтра, 7 февраля, первыми на корт выйдут Елена-Габриэла Русе и Екатерина Александрова. Затем сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

8 февраля Ана Богдан встретится с Екатериной Александровой, а Елена-Габриэла Русе — с Вероникой Кудерметовой.

На парную встречу заявлены Ирина Бара/Иоана Ралука Олару и Анна Калинская/Анна Блинкова. В первый игровой день матчи начнутся в 17:00 мск, во второй — в 15:00.



Победитель матча Румыния — России получит право выступить в финальном этапе соревнований, который пройдёт 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Павлюченкова объяснила отказ от участия в матче Кубка Федерации