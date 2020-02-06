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Собкин: матч с румынками не станет лёгкой прогулкой для команды России

Собкин: матч с румынками не станет лёгкой прогулкой для команды России
Теннис / Кубок Федерации 0

Заслуженный тренер Борис Собкин поделился ожиданиями от матча Кубка Федерации, в котором сборная России сыграет с командой Румынии.

«По шансам и рейтингу наша команда на голову сильнее. Надо только избежать болезней и травм. Первый матч не будет определяющим, значение будет иметь физическое и моральное состояние россиянок. Не скажу, что предстоит лёгкая прогулка, но соперник изначально не самый сильный. Играть придётся в любом случае, в спорте вообще нельзя допускать недооценки соперника», — приводит слова Собкина «Р-Спорт».

Завтра, 7 февраля, первыми на корт выйдут Елена-Габриэла Русе и Екатерина Александрова. Затем сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова.

8 февраля Ана Богдан встретится с Екатериной Александровой, а Елена-Габриэла Русе — с Вероникой Кудерметовой.

На парную встречу заявлены Ирина Бара/Иоана Ралука Олару и Анна Калинская/Анна Блинкова. В первый игровой день матчи начнутся в 17:00 мск, во второй — в 15:00.

Александрова, Кудерметова и Калинская на ужине перед матчем Кубка Федерации. Фото
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