Хьюитт назвал двух теннисистов, способных бросить вызов Надалю на «Ролан Гаррос» — 2020

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт выразил мнение, что лишь два игрока в ATP-туре способны составить конкуренцию испанцу Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» в этом году. По его словам, это финалисты Australian Open — серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.



«Сейчас Новак Джокович абсолютно точно может победить в Париже. Шансы есть у обоих финалистов Australian Open. Доминик Тим на «Ролан Гаррос» тоже будет реально угрозой.

Новак сейчас прекрасно двигается на грунте, отлично скользит по нему. То, что он уже выигрывал в Париже титул, и то, насколько он силён в пятисетовых матчах, — всё это говорит о том, что Джокович способен побороться за победу.

Можно сказать, что сейчас фавориты «Ролан Гаррос» — это финалисты Australian Open и Рафаэль Надаль», — приводит слова Хьюитта Tennis Head.