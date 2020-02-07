Тим прокомментировал расставание с Младенович

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о причинах расставания с француженкой Кристиной Младенович. Они встречались с 2017 года.

«Отношения с девушкой подразумевают преданность, время и концентрацию. В настоящий момент я не ищу отношений. Но я уверен, что в будущем вы вновь увидите девушку, которая будет болеть за меня на трибуне», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Слухи о расставании Доминика с Кристиной появились в ноябре 2019 года. Француженка не прибыла в Лондон, чтобы поддержать австрийца на Итоговом чемпионате ATP, где он дошёл до финала.

В нынешнем сезоне Тим добрался до финала Открытого чемпионата Австралии, где в пяти партиях проиграл сербу Новаку Джоковичу. Младенович выиграла Australian Open в паре с венгеркой Тимей Бабош.

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