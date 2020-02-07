Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Финалист Australian Open-2003: Зверев слишком хорош, чтобы не выиграть ТБШ

Финалист Australian Open-2003: Зверев слишком хорош, чтобы не выиграть ТБШ
Теннис / ATP 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в парном разряде, финалист Australian Open 2003 года немец Райнер Шюттлер выразил уверенность в том, что его соотечественник Александр Зверев выиграет турнир «Большого шлема».

«Саша — отличный парень и великолепный теннисист. Он будет следовать своему пути и рано или поздно выиграет турнир „Большого шлема“. Он слишком хорош, чтобы не выиграть его.

После долгого сезона его подготовка не выглядела оптимальной. К тому же он проводил выставочные матчи с Роджером Федерером. Наверное, Саша усердно тренировался, чтобы вновь найти свой ритм, особенно на подаче. Он проделал отличную работу", — приводит слова Шюттлера Tennis World USA.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Зверев дошёл до полуфинала, где проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open на борьбу с лесными пожарами
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020