Финалист Australian Open-2003: Зверев слишком хорош, чтобы не выиграть ТБШ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в парном разряде, финалист Australian Open 2003 года немец Райнер Шюттлер выразил уверенность в том, что его соотечественник Александр Зверев выиграет турнир «Большого шлема».
«Саша — отличный парень и великолепный теннисист. Он будет следовать своему пути и рано или поздно выиграет турнир „Большого шлема“. Он слишком хорош, чтобы не выиграть его.
После долгого сезона его подготовка не выглядела оптимальной. К тому же он проводил выставочные матчи с Роджером Федерером. Наверное, Саша усердно тренировался, чтобы вновь найти свой ритм, особенно на подаче. Он проделал отличную работу", — приводит слова Шюттлера Tennis World USA.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Зверев дошёл до полуфинала, где проиграл австрийцу Доминику Тиму.
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