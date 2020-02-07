Паес — об ударе Федерера: боже мой, я такого никогда не видел. Даже у Агасси

Обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском и смешанном парных разрядах индиец Леандер Паес назвал швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.
«Я обыграл его в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе в 2000 году. Федерер тогда только начинал. Он выполнял удар с бэкхенда, не сгибая руку. Мяч пролетал, словно лазерный луч. Боже мой, я раньше никогда такого не видел. Даже у Андре Агасси.
Для меня Федерер — величайший теннисист всех времён. Род Лэйвер выиграл «Большой шлем» как любитель и как профессионал, но я считаю достижения Роджера феноменальными. Однако, мне кажется, Надаль побьёт его рекорд в 20 титулов на «Шлемах», — приводит слова Паеса Times of India.
Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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