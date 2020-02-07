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Первая ракетка мира Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолина получила уайлд-кард

Первая ракетка мира Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолина получила уайлд-кард
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, который стартует 17 февраля.

«К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Дубае из-за травмы правой ноги. Желаю всего лучшего игрокам и турниру. С нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Дубай», — приводит слова Барти The National.

Организаторы турнира приняли решение предоставить уайлд-кард украинке Элине Свитолиной.

«Элина Свитолина определённо будет одним из главных претендентов на титул, однако в сетке много игроков из топ-10, которые также будут стремиться завоевать трофей. Элина часто доказывала, что является одним из самых сложных соперников в туре. Мы желаем ей удачи», — сказал директор турнира Салах Талак.

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