Капитан сборной России Андреев рассказал о первоочередной задаче в матче с Румынией на КФ

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча Кубка Федерации с командой Румынии, который состоится сегодня, 7 февраля.
Состав сборной России выглядит так: Екатерина Александрова (28-е место в рейтинге WTA), Вероника Кудерметова (38), Анна Блинкова (54) и Анна Калинская (109).
«Кубок Федерации — специфический турнир, это командные матчи. Если кто-то фаворит на бумаге, это не всегда отражается в игре.
Первоочередная задача тех, кто будет выходить на корт, — справиться с давлением, волнением и побыстрее найти свою игру. Чем раньше это удастся сделать, тем выше будут наши шансы на успех», — цитирует Андреева ТАСС.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008). Семь раз спортсменки играли в финале турнира.
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