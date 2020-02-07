Осака потерпела разгромное поражение в матче с 78-й ракеткой мира в Кубке Федерации

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо в стартовом матче квалификации Кубка Федерации со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут.
Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Соррибес-Тормо, занимающей 78-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.
Во втором матче этого противостояния встретятся Карла Суарес-Наварро и Мисаки Дои.
Победитель встречи Испания — Япония получит право выступить в финальном этапе соревнований, который пройдёт 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации сыграет с командой Румынии.
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