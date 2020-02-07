Павлюченкова: хочется, чтобы у нас болельщики были добрее, а не всё время по голове били

Россиянка Анастасия Павлюченкова отметила высокий уровень отечественного женского тенниса.
«Сколько у нас потенциально классных девчонок! Они есть и будут. И молодые, и постарше. Мне кажется, у нас всё нормально, нужно просто потерпеть, чуть подождать и, конечно, поддерживать.
Хотелось бы, чтобы у нас болельщики были добрее и поддерживали, а не всё время по голове били», — цитирует Павлюченкову «Матч ТВ».
Первой ракеткой России является Екатерина Александрова, занимающая 28-ю строчку. Павлюченкова находится на 33-й строчке. Также в топ-50 входят Вероника Кудерметова (38) и Светлана Кузнецова (49).
Ранее стало известно, что уроженка Самары приняла решение не принимать участия в матче с Румынией в Кубке Федерации, а также пропустить турнир в Санкт-Петербурге.
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