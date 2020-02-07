Потапова: в матче с Сереной Уильямс меня поначалу потряхивало

Российская теннисистка Анастасия Потапова вспомнила о матче первого круга Australian Open 2020, где ей противостояла Серена Уильямс. Потапова проиграла титулованной американке со счётом 0:6, 3:6.
«Как отреагировала, когда узнала, что в первом круге Australian Open предстоит сыграть с американкой Сереной Уильямс? Вы знаете, я в этом плане очень «везучая». Лёгкие пути – это не про меня, никогда не было такого, чтобы я открыла сетку и сказала: «Ах сладкая сетка». Никогда. Либо первый, либо второй круг – всегда мне достаются сеяные, победительницы чего-нибудь и прочее, так что я к этому привыкла. А по поводу того, что по сетке мне досталась Серена, я скажу следующее: у меня очень развита интуиция, часто так бывало, и моя команда в курсе, может быть, это будет звучать странно и даже страшно, но я часто предсказывала соперницу по первому кругу. В первом сете меня, конечно, потряхивало, знаете, как бывает, когда увидел кого-то из селебрити вживую и не можешь поверить своим глазам, а вторая партия мне показала, что я могу играть на этом уровне, чуть-чуть добавить здесь и там, поменять установки в голове – и не всё так далеко.
В Санкт-Петербурге хочу пройти максимально далеко по сетке и показать стабильную игру в течение всего турнира», — цитирует Потапову пресс-служба турнира.
На текущий момент Потапова является 101-й ракеткой мира в одиночном разряде.
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