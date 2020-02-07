Вихлянцева: поддержка на турнире в Санкт-Петербурге мне обеспечена

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила свою форму в преддверии старта турнира в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 10 по 16 февраля.

«Как прошла первая тренировка? Всё хорошо. Я вчера приехала, и вчера уже удалось потренироваться. Сейчас начало турнира, всё пока в спокойном ритме, никто никуда не торопится. Поэтому спокойно тренируемся.

Самой оценивать свою форму сложно. Оценка со стороны будет правильнее. Поэтому самой себе лучше не льстить. Лучше сказать правду — что нужно работать, работать, и работать, и ещё много раз работать. Есть куда расти.

Прошлую предсезонку провела в Кисловодске, потому что были три недели свободные, удалось туда поехать. Мне очень понравилось. Но в этом году я играла ещё клубные матчи во Франции, поэтому не было так много свободного времени. И я ещё играла турнир во Франции. Я хотела хотя бы две недели спокойно отдохнуть от тенниса и потом уже начать тренироваться. Поэтому выбор пал на Францию, плюс между клубными матчами можно было туда вернуться.

На турнире сейчас мой знакомый из Санкт-Петербурга. Если дальше буду проходить по сетке, то родители прилетят. У меня есть родственники в Санкт-Петербурге, поэтому поддержка мне обеспечена», — приводит слова Вихлянцевой пресс-служба турнира.