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Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперёд на Кубке Федерации

Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперёд на Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла в двух сетах румынку Елену-Габриэлу Русе в стартовом матче отборочного тура на Кубке Федерации со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

Александрова 3 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из 9 и совершила 3 двойных ошибки. На счету румынской теннисистки 2 двойных ошибки, ни одного эйса и реализация 2 брейк-поинтов из 5.

В рамках квалификации российские теннисистки проведут ещё три матча. Екатерина Александрова встретится с румынкой Аной Богдан, Вероника Кудерметова – с Еленой-Габриэлой Русе, а Анна Блинкова и Анна Калинская проведут матч с парой Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.

Победитель встречи Россия – Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
07 февраля 2020, пятница. 17:05 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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