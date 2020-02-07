Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперёд на Кубке Федерации

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла в двух сетах румынку Елену-Габриэлу Русе в стартовом матче отборочного тура на Кубке Федерации со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
Александрова 3 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из 9 и совершила 3 двойных ошибки. На счету румынской теннисистки 2 двойных ошибки, ни одного эйса и реализация 2 брейк-поинтов из 5.
В рамках квалификации российские теннисистки проведут ещё три матча. Екатерина Александрова встретится с румынкой Аной Богдан, Вероника Кудерметова – с Еленой-Габриэлой Русе, а Анна Блинкова и Анна Калинская проведут матч с парой Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.
Победитель встречи Россия – Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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