Звонарёва встретится с Гаспарян в рамках турнира WTA в Санкт-Петербурге

Официальная пресс-служба WTA опубликовала список матчей, которые состоятся в рамках первого раунда St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Турнир пройдёт с 10 по 16 февраля.

Теннис. WTA. Санкт-Петербург. Первый раунд

Фиона Ферро (Франция) – Марина Мельникова (Россия)

Осиад Додин (Франция) – Варвара Грачёва (Россия)

Ализе Корне (Франция) – Валентина Ивахненко (Россия)

Вера Звонарёва (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия)

Виталия Дьяченко (Россия) – Дарья Мишина (Россия)

Анастасия Комардина (Россия) – Наталья Вихлянцева (Россия)

Кристи Ан (США) – Валерия Страхова (Украина)

Вероника Кудерметова (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия)

Тимя Бабош (Венгрия) – Камила Рахимова (Россия)

Екатерина Шамилова (Россия) – Людмила Самсонова (Россия)

Анастасия Потапова (Россия) – Мартина Ди Джузеппе (Италия)

Кристина Буска (Испания) – Полин Парментье (Франция).