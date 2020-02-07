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Звонарёва встретится с Гаспарян в рамках турнира WTA в Санкт-Петербурге

Звонарёва встретится с Гаспарян в рамках турнира WTA в Санкт-Петербурге
Теннис 0

Официальная пресс-служба WTA опубликовала список матчей, которые состоятся в рамках первого раунда St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Турнир пройдёт с 10 по 16 февраля.

Теннис. WTA. Санкт-Петербург. Первый раунд
Фиона Ферро (Франция) – Марина Мельникова (Россия)
Осиад Додин (Франция) – Варвара Грачёва (Россия)
Ализе Корне (Франция) – Валентина Ивахненко (Россия)
Вера Звонарёва (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия)
Виталия Дьяченко (Россия) – Дарья Мишина (Россия)
Анастасия Комардина (Россия) – Наталья Вихлянцева (Россия)
Кристи Ан (США) – Валерия Страхова (Украина)
Вероника Кудерметова (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия)
Тимя Бабош (Венгрия) – Камила Рахимова (Россия)
Екатерина Шамилова (Россия) – Людмила Самсонова (Россия)
Анастасия Потапова (Россия) – Мартина Ди Джузеппе (Италия)
Кристина Буска (Испания) – Полин Парментье (Франция).

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