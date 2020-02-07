Отец Джоковича: в финале AO играет 7-кратный чемпион, а болеют за какого-то австрийца

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковал зрителей, присутствовавших на финале Australian Open 2020, за поддержку австрийца Доминика Тима. В финале AO Джокович одержал победу над Тимом, став 8-кратным победителем турнира.

«Семикратный победитель Australian Open играет на центральном корте, где он не проигрывал ни единого финала, а они болеют за какого-то австрийца. Представьте, как это неуважительно по отношению к Новаку. Это невероятно, но то же самое было и в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, немного лучше было в Париже. Это спорт для богатых людей, они не могут понять, как кто-то из маленькой бедной Сербии может быть лучшим игроком в мире за последние десять лет», – цитирует Срджана Джоковича Telegraf.