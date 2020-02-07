Отец Джоковича: в финале AO играет 7-кратный чемпион, а болеют за какого-то австрийца
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковал зрителей, присутствовавших на финале Australian Open 2020, за поддержку австрийца Доминика Тима. В финале AO Джокович одержал победу над Тимом, став 8-кратным победителем турнира.
«Семикратный победитель Australian Open играет на центральном корте, где он не проигрывал ни единого финала, а они болеют за какого-то австрийца. Представьте, как это неуважительно по отношению к Новаку. Это невероятно, но то же самое было и в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, немного лучше было в Париже. Это спорт для богатых людей, они не могут понять, как кто-то из маленькой бедной Сербии может быть лучшим игроком в мире за последние десять лет», – цитирует Срджана Джоковича Telegraf.
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:16
-
16:54
-
16:30
-
15:59
-
15:42
-
14:56
-
14:33
-
13:06
-
11:32
-
10:50
-
10:01
-
09:13
-
00:36
- 6 февраля 2020
-
22:49
-
21:58
-
20:22
-
19:35
-
15:41
-
15:26
-
14:15
-
14:04
-
13:17
-
11:58
-
11:35
-
11:13
-
10:26
-
10:19
-
09:34
-
09:21
-
00:23
- 5 февраля 2020
-
21:38
-
19:05
Партнерский контент