15-летняя Гауфф: рада сыграть с Сереной, хотя знаю всё о её игре

15-летняя американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала попадание в заявку сборной США на Кубок Федерации вместе с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.

«Изучать что-то новое и иметь возможность сыграть за свою страну — это хорошо. Очень рада сыграть совместно с участницами сборной, особенно с Сереной Уильямс, хотя уже знаю всё о её игре. Быть рядом с Сереной — большой плюс. Это преимущество, которым я должна пользоваться», – цитирует спортсменку Forbes.

Матч национальных команд США и Латвии состоится 8 и 9 февраля.

В состав сборной команды США на Кубке Федерации также вошли победительница Australian Open 2020 Софья Кенин, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сэндс.