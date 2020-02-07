15-летняя Гауфф: рада сыграть с Сереной, хотя знаю всё о её игре
15-летняя американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала попадание в заявку сборной США на Кубок Федерации вместе с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.
«Изучать что-то новое и иметь возможность сыграть за свою страну — это хорошо. Очень рада сыграть совместно с участницами сборной, особенно с Сереной Уильямс, хотя уже знаю всё о её игре. Быть рядом с Сереной — большой плюс. Это преимущество, которым я должна пользоваться», – цитирует спортсменку Forbes.
Матч национальных команд США и Латвии состоится 8 и 9 февраля.
В состав сборной команды США на Кубке Федерации также вошли победительница Australian Open 2020 Софья Кенин, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сэндс.
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