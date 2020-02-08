Федерер: ничего страшного, если Надаль повторит мой рекорд

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал ситуацию с рекордом по выигранным турнирам «Большого шлема». Швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль – 19-кратным. На грядущем Ролан Гаросс-2020 испанец может повторить достижение Федерера. Также о намерении побить установленный рекорд заявлял серб Новак Джокович.

«То, чего на протяжении своей карьеры достиг Надаль, или Джокович, если на то пошло, или я… Мы все довольны своей карьерой, мы превзошли собственные ожидания. Когда-то я мечтал выиграть один Уимблдон. В результате я сделал это много раз. Ничего страшного, если Надаль догонит меня», – цитирует Федерера Eurosport.

7 февраля Роджер Федерер и Рафаэль Надаль провели выставочный благотворительный матч в Кейптауне (ЮАР).