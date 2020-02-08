Эффектные удары и лучшие розыгрыши – в видеообзоре выставочного матча Федерер – Надаль

В Кейптауне (ЮАР) 7 февраля состоялся выставочный благотворительный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Эта встреча установила мировой рекорд посещаемости.



Федерер одержал победу над Надалем со счётом 6:4, 3:6, 6:3. На матче присутствовало 51 954 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2019 года в Мексике. На матче Федерера с немцем Александром Зверевым за игрой наблюдало 42 517 зрителей.

Видео доступно на «Чемпионате».

На футбольном стадионе «Кейптаун» состоялся также матч в парном разряде. Федерер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс обыграли Надаля и комика Тревора Ноа со счётом 6:3.



Общие сборы с выставочной встречи составили $ 3,5 млн. Все средства пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера.