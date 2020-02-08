С. Уильямс оценила свою игру в матче с Остапенко на Кубке Федерации

Американка Серена Уильямс прокомментировала успешный старт сборной США в квалификации Кубка Федерации. Уильямс обыграла латвийку Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
«Мы отлично стартовали. Была проделана серьёзная работа. На турнире прекрасная атмосфера.
На тай-брейке я сыграла хорошо, но можно было не доводить до этого. У соперницы всё получалось. Она выступила здорово.
На этом турнире вы играете не только за себя, но и за команду. Рядом есть тренер, это совершенно другое чувство. Хочу успешно выступить здесь", — цитирует С. Уильямс официальный сайт турнира.
Сегодня, 8 февраля, Софья Кенин победила Анастасию Севастову — 6:2, 6:2. США ведёт в матче с Латвией со счётом 2-0.
Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.
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