С. Уильямс оценила свою игру в матче с Остапенко на Кубке Федерации

Американка Серена Уильямс прокомментировала успешный старт сборной США в квалификации Кубка Федерации. Уильямс обыграла латвийку Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

«Мы отлично стартовали. Была проделана серьёзная работа. На турнире прекрасная атмосфера.

На тай-брейке я сыграла хорошо, но можно было не доводить до этого. У соперницы всё получалось. Она выступила здорово.

На этом турнире вы играете не только за себя, но и за команду. Рядом есть тренер, это совершенно другое чувство. Хочу успешно выступить здесь", — цитирует С. Уильямс официальный сайт турнира.

Сегодня, 8 февраля, Софья Кенин победила Анастасию Севастову — 6:2, 6:2. США ведёт в матче с Латвией со счётом 2-0.

Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.