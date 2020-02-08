Кенин — о настрое на матчи Кубка Федерации: прекрасно себя чувствую

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала победу над латвийкой Анастасией Севастовой со счётом 6:2, 6:2 в матче квалификации Кубка Федерации.
Напомним, ранее Кенин впервые в карьере выиграла Australian Open 2020, который прошёл в Мельбурне.
«Это был нелёгкий и длинный путь. Но я рада приехать сюда и помочь команде. Конечно, понадобилось время, чтобы привыкнуть к смене часового пояса. Но я прекрасно себя чувствую. Севастова? Я хорошо знаю её игру. Она умеет сражаться и является сильной теннисисткой», — приводит слова Кенин пресс-служба Кубка Федерации.
Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.
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