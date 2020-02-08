Испания вышла в финальную часть Кубка Федерации

Женская сборная Испании обыграла команду Японии в матче квалификации Кубка Федерации и вышла в финальную часть турнира.



После первого дня матча, который проходит в Мурсии (Испания), счёт был 2-0 в пользу хозяек кортов. Сара Соррибес-Тормо обыграла Наоми Осаку — 6:0, 6:3. А Карла Суарес-Наварро была сильнее Мисаки Дои — 6:3, 6:4.



Решающее третье очко сборной Испании в первой субботней игре принесла Суарес-Наварро, за 1 час 16 минут обыграв Куруми Нару со счетом 6:1, 6:3.



Суарес-Наварро выполнила 1 эйс и обошлась без двойных ошибок. При этом испанская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.



Напомним, финальная часть розыгрыша Кубка Федерации пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии. Счёт в этом противостоянии — 1-1.