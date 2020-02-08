Александрова обыграла Богдан и снова вывела вперёд Россию на Кубке Федерации

Российская теннисистка Екатерина Александрова в трёх сетах обыграла румынку Ану Богдан в матче отборочного тура Кубка Федерации со счётом 7:5, 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.



Александрова 10 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и совершила 4 двойные ошибки. На счету румынской теннисистки 3 двойные ошибки, 4 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Российские теннисистки проведут ещё два матча квалификации. Вероника Кудерметова встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, а Анна Блинкова и Анна Калинская проведут парный матч с дуэтом Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.



Победитель встречи Россия – Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).