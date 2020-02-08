Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Румыния совершила замену перед ключевым матчем с Россией на Кубке Федерации

Румыния совершила замену перед ключевым матчем с Россией на Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

В составе женской сборной Румынии по теннису произошла замена — вместо Елены-Габриэлы Русе на матч с Вероникой Кудерметовой выйдет Жаклин Адина Кристиан. Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Федерации.

Напомним, по итогам трёх сыгранных матчей противостояния россиянки обыгрывают представительниц Румынии со счётом 2:1. Две победы одержала Екатерина Александрова, Кудерметова свой вчерашний матч с Аной Богдан проиграла. В противостоянии сборных победит команда, которая первой выиграет три встречи.

В квалификации Кубка Федерации российские теннисистки проведут ещё два матча. Помимо матча Кудерметовой и Кристиан, Анна Блинкова и Анна Калинская проведут парный матч с дуэтом Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.

Победитель встречи Россия – Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится c 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Александрова обыграла Богдан и снова вывела вперёд Россию на Кубке Федерации
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020