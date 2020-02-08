Румыния совершила замену перед ключевым матчем с Россией на Кубке Федерации

В составе женской сборной Румынии по теннису произошла замена — вместо Елены-Габриэлы Русе на матч с Вероникой Кудерметовой выйдет Жаклин Адина Кристиан. Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Федерации.



Напомним, по итогам трёх сыгранных матчей противостояния россиянки обыгрывают представительниц Румынии со счётом 2:1. Две победы одержала Екатерина Александрова, Кудерметова свой вчерашний матч с Аной Богдан проиграла. В противостоянии сборных победит команда, которая первой выиграет три встречи.



В квалификации Кубка Федерации российские теннисистки проведут ещё два матча. Помимо матча Кудерметовой и Кристиан, Анна Блинкова и Анна Калинская проведут парный матч с дуэтом Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.



Победитель встречи Россия – Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится c 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).

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