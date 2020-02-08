Монфис обыграл Краиновича и вышел в финал турнира в Монпелье
Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в решающий матч соревнований категории АТР 250 в Монпелье (Франция). В игре 1/2 финала он переиграл серба Филипа Краиновича — 7:6 (7:4), 6:2.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету Монфиса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. У Краиновича 2 подачи навылет. Двойных ошибок серб избежал, взять подачу соперника также не смог.
Соперником девятой ракетки мира в борьбе за главный трофей турнира станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Вашек Поспишил (Канада).
Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Жо-Вильфрид Цонга, который в прошлогоднем финале оказался сильнее соотечественника, Пьер-Юга Эрбера.
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