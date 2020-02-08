Кудерметова снова проиграла в Кубке Федерации и свела встречу с Румынией к парному матчу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Жаклин Адине Кристиан в квалификационном матче Кубка Федерации со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.



Стоит отметить, что Вероника с брейком вела в ходе первой партии, однако не сумела выиграть свою подачу при счёте 5:4.



Россиянка 2 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Кристиан одна двойная ошибка, 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



Таким образом, судьба матча Россия — Румыния в Кубке Федерации решится в парном матче. После четырёх одиночных матчей счёт 2:2. Составы пар на решающую игру станут известны позже.



Победитель встречи Россия — Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).