Белорус Герасимов пробился в финал турнира в Пуне
Белорусский теннисист Егор Герасимов стал вторым финалистом соревнований категории АТР 250 в Пуне (Индия). В матче 1/2 финала он обыграл теннисиста из Австралии Джеймса Дакворта — 7:6 (7:2), 6:4.
Матч длился 1 час 32 минуты. Герасимов отметился 13 эйсами, двумя двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5. В активе Дакворта 4 подачи навылет. Австралиец допустил 1 двойную ошибку и не имел шансов взять подачу белоруса.
Благодаря успешному выступлению на турнире Егор поднимется в рейтинге как минимум на 19 позиций и установит свой личный рекорд — займёт 71-ю строчку.
Соперником Герасимова по финальному матчу станет чех Иржи Веселы, на трёх тай-брейках обыгравший Ричардаса Беранкиса из Литвы — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).
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