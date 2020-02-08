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Белорус Герасимов пробился в финал турнира в Пуне

Белорус Герасимов пробился в финал турнира в Пуне
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал вторым финалистом соревнований категории АТР 250 в Пуне (Индия). В матче 1/2 финала он обыграл теннисиста из Австралии Джеймса Дакворта — 7:6 (7:2), 6:4.

Матч длился 1 час 32 минуты. Герасимов отметился 13 эйсами, двумя двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5. В активе Дакворта 4 подачи навылет. Австралиец допустил 1 двойную ошибку и не имел шансов взять подачу белоруса.

Благодаря успешному выступлению на турнире Егор поднимется в рейтинге как минимум на 19 позиций и установит свой личный рекорд — займёт 71-ю строчку.

Соперником Герасимова по финальному матчу станет чех Иржи Веселы, на трёх тай-брейках обыгравший Ричардаса Беранкиса из Литвы — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

Пуна. 1/2 финала
08 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Джеймс Дакворт
96
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Егор Герасимов
90
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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