Гоффен проиграл 132-й ракетке мира в матче 1/2 финала турнира в Монпелье
Канадский теннисист Вашек Поспишил пробился в решающий матч соревнований категории АТР 250 в Монпелье (Франция). В игре 1/2 финала он победил Давида Гоффена — 6:3, 1:6, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. На счету Поспишила 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Гоффен отметился 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6.
Соперником 132-й ракетки мира в борьбе за главный трофей турнира станет местный теннисист Гаэль Монфис, который ранее нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу.
Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Жо-Вильфрид Цонга, который в прошлогоднем финале оказался сильнее соотечественника Пьера-Юга Эрбера.
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