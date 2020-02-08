Блинкова и Калинская обыграли румынок и вывели Россию в финальную стадию Кубка Федерации

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская нанесли поражение румынкам Жаклин Адине Кристиан и Елене-Габриэле Русе в решающем матче квалификационной встречи Кубка Федерации со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 10 минут.

Таким образом, сборная России обыграла Румынию со счётом 3:2 и получила право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, 14–19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Ранее туда уже пробились команды Франции, Австралии, Чехии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании и Венгрии (на правах хозяйки турнира).



Другие сборные-участницы определятся в матчах Словакия — Великобритания (на данный момент счёт в противостоянии 2:1 в пользу словачек), США — Латвия (2:0) и Нидерланды — Беларусь (2:2).