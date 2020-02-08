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Блинкова и Калинская обыграли румынок и вывели Россию в финальную стадию Кубка Федерации

Блинкова и Калинская обыграли румынок и вывели Россию в финальную стадию Кубка Федерации
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская нанесли поражение румынкам Жаклин Адине Кристиан и Елене-Габриэле Русе в решающем матче квалификационной встречи Кубка Федерации со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 10 минут.

Таким образом, сборная России обыграла Румынию со счётом 3:2 и получила право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, 14–19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Ранее туда уже пробились команды Франции, Австралии, Чехии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании и Венгрии (на правах хозяйки турнира).

Другие сборные-участницы определятся в матчах Словакия — Великобритания (на данный момент счёт в противостоянии 2:1 в пользу словачек), США — Латвия (2:0) и Нидерланды — Беларусь (2:2).

Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
08 февраля 2020, суббота. 20:20 МСК
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Ж. Кристиан Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Блинкова А. Калинская
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