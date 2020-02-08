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Федерер: Надаль сказал, что он плакал, когда я выиграл «Ролан Гаррос» — 2009

Федерер: Надаль сказал, что он плакал, когда я выиграл «Ролан Гаррос» — 2009
Теннис / WTA 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Соперники мы или друзья? А разве нельзя быть и другом и соперником одновременно? Думаю, можно. Рафа рассказал мне, что он плакал, когда я выиграл «Ролан Гаррос» — 2009. Плакал от радости, он был рад за меня.

Он великолепно играет и сильно популяризирует теннис. У него много поклонников. Думаю, он заслужил эту славу», — цитирует Федерера инстаграм-аккаунт Tennis TV.

Вчера, 7 февраля, во встрече Надаль — Федерер был установлен новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Их «Матч за Африку» в Южной Африке посетили 51 954 зрителя.

Ранее в Кейптауне прошёл парный матч, в котором Федерер совместно с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом одержал победу над парой в составе Надаля и южноафриканского комика Тревора Ноа со счётом 6:3.

Общие сборы с выставочной встрече составили $ 3,5 млн. Все средства пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера.

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