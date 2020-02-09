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Медведев стартует в Роттердаме матчем с Поспишилом. Сегодня он сыграет в финале Монпелье

Медведев стартует в Роттердаме матчем с Поспишилом. Сегодня он сыграет в финале Монпелье
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России Даниил Медведев узнал соперника по первому кругу соревнований категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). Им стал канадец Вашек Поспишил.

На этой неделе Вашек, пропустивший большую часть прошлого сезона, впервые с 2015 года пробился в финал турнира категории АТР — 29-летний канадец поспорит с Гаэлем Монфисом за главный трофей соревнований в Монпелье (Франция).

Ранее соперников на старте Rotterdam Open узнали другие россияне: Карен Хачанов встретится с 11-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини, а Андрей Рублёв проведёт матч с грузином Николозом Басилашвили, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP.

Действующим чемпионом соревнований в Роттердаме является француз Гаэль Монфис. В прошлом году в финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Rotterdam Open проходит с 8 по 16 февраля.

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