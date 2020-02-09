Монфис имеет 16 сезонов подряд с финалами на турнирах АТР. Лучше него лишь Федерер

Французский теннисист Гаэль Монфис, выйдя на решающий матч соревнований в Монпелье (Франция), проводит 16-й сезон кряду с финалами на АТР-турнирах.



Таким образом, он обошёл по этому показателю испанца Рафаэля Надаля и приблизился к Роджеру Федереру из Швейцарии (учитываются лишь действующие игроки). Соперником Гаэля по финальной встрече в Монпелье станет канадец Вашек Поспишил.



Количество сезонов подряд с выходами в финал. Действующие игроки.



1. Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (2000–2019)

2. Гаэль Монфис (Франция) — 16 (2005–2020)

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 16 (2004–2019)

4. Новак Джокович (Сербия) — 15 (2006–2020)

5. Джон Иснер (США) — 10 (2010–2019)

6. Кей Нисикори (Япония) — 9 (2011–2019)

7. Фабио Фоньини (Италия) — 8 (2012–2019)

8. Доминик Тим (Австрия) — 7 (2014–2020).