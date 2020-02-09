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Медведев: у меня нет кумиров. Сам хочу стать кумиром для других

Медведев: у меня нет кумиров. Сам хочу стать кумиром для других
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём пути к успеху. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.

«Начиная с прошлого сезона я понимаю, что могу на равных бороться с любым теннисистом мира. Готов обыграть каждого, если сам нахожусь в хорошей физической форме. Я сам начал считать себя намного более классным игроком и это здорово, учитывая то, какой путь я проделал для этого.

Да, я молод, но я знаю, чего хочу. Уже в 21 год я женился, а поддержка семья является одним из главных столпов моего успеха. К тому же, у меня нет кумиров, скорее я сам хочу стать таковым для других.

Да, в детстве меня вдохновлял Марат Сафин, но я всегда хотел достичь чего-то своим путём, быть собой», — цитирует Медведева AD.

Медведев стартует в Роттердаме матчем с Поспишилом. Сегодня он сыграет в финале Монпелье
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