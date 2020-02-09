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Серена Уильямс впервые в карьере проиграла матч Кубка Федерации

Серена Уильямс впервые в карьере проиграла матч Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела первое поражение в матчах за сборную США. В трёх партиях квалификационного матча Кубка Федерации она уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

В составе сборной США 38-летняя теннисистка с 1999 года провела 15 матчей. Предыдущие 14 она выиграла.

Невзирая на поражение Серены, команда США сумела пробиться в финальную стадию Кубка Федерации. Бетани Маттек-Сэндс и Софья Кенин обыграли Анастасию Севастову и Елену Остапенко в решающем парном матче — 6:4, 6:0.

Таким образом, сборная США присоединилась к одиннадцати другим командам, которые с 14 по 19 апреля сыграют в финальной стадии Кубка Федерации. Ранее на турнир уже пробились команды Франции, Австралии, Чехии, Венгрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании, Словакии, Беларуси и России.

США, усилиями Серены и Кенин, обыграли Латвию и вышли в финальную стадию Кубка Федерации
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