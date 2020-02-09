Стали известны все участники финальной стадии Кубка Федерации

Завершились квалификационные встречи сборных, претендовавших на участие в финальной стадии женского командного турнира Кубок Федерации. Последней командой, завоевавшей путёвку на турнир, стала сборная США, в пяти матчах обыгравшая команду Латвии.



Полный список участников финальной стадии соревнований



Россия

Беларусь

Венгрия (на правах страны — хозяйки турнира)

Чехия (уайлд-кард)

Франция (на правах действующего чемпиона)

США

Австралия

Бельгия

Германия

Швейцария

Испания

Словакия.



Напомним, начиная с 2020 года Кубок Федерации изменил формат проведения: обладатель трофея будет определяться по итогам отдельного турнира — по аналогии с Кубком Дэвиса — 2019. Соревнования пройдут с 14 по 19 апреля в Венгрии.