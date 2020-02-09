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Стали известны все участники финальной стадии Кубка Федерации

Стали известны все участники финальной стадии Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Завершились квалификационные встречи сборных, претендовавших на участие в финальной стадии женского командного турнира Кубок Федерации. Последней командой, завоевавшей путёвку на турнир, стала сборная США, в пяти матчах обыгравшая команду Латвии.

Полный список участников финальной стадии соревнований

Россия
Беларусь
Венгрия (на правах страны — хозяйки турнира)
Чехия (уайлд-кард)
Франция (на правах действующего чемпиона)
США
Австралия
Бельгия
Германия
Швейцария
Испания
Словакия.

Напомним, начиная с 2020 года Кубок Федерации изменил формат проведения: обладатель трофея будет определяться по итогам отдельного турнира — по аналогии с Кубком Дэвиса — 2019. Соревнования пройдут с 14 по 19 апреля в Венгрии.

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