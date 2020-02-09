Клейстерс, не игравшая 8 лет, получила уайлд-кард на престижный турнир в Дубае

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс назвала первый турнир, на котором сыграет после возобновления карьеры. По её словам, организаторы соревнований в Дубае (ОАЭ) предоставили ей уайлд-кард. Турнир пройдёт с 17 по 23 февраля.
«После того как объявила о возвращении в теннис, случилось несколько неприятностей, однако теперь я готова к возвращению на корт. С нетерпением жду, что же принесёт мне новая глава», — написала Ким в своём «твиттере».
36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).
О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.
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