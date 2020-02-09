Монфис стал победителем турнира в Монпелье

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу в двух сетах над представителем Канады Вашеком Поспишилом в финале турнира в Монпелье (Франция) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

На счету француза 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 4. Канадец дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Для 33-летнего Монфиса это 10-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й кряду сезон, в котором француз выступает в финале ATP-турнира. По этому показателю Гаэля опережает только швейцарец Роджер Федерер (20).

В обновлённом рейтинге ATP французский теннисист располагается на 9-й строчке, набрав 2700 очков.