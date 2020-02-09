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Монфис стал победителем турнира в Монпелье

Монфис стал победителем турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу в двух сетах над представителем Канады Вашеком Поспишилом в финале турнира в Монпелье (Франция) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

На счету француза 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 4. Канадец дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Для 33-летнего Монфиса это 10-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й кряду сезон, в котором француз выступает в финале ATP-турнира. По этому показателю Гаэля опережает только швейцарец Роджер Федерер (20).

В обновлённом рейтинге ATP французский теннисист располагается на 9-й строчке, набрав 2700 очков.

Монпелье. Финал
09 февраля 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Вашек Поспишил
132
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
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