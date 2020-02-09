Потапова, Самсонова и Дьяченко вышли в основную стадию турнира WTA в Санкт-Петербурге

По итогам квалификации на St. Petersburg Ladies Trophy 2020 три российские теннисистки вышли в основную стадию турнира. Всего в основную сетку турнира попали шесть спортсменок: россиянки Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко, француженки Осиад Додин и Ализе Корне, а также американка Кристи Анн.

Анастасия Потапова обыграла в двух сетах француженку Полин Парментье (6:3, 6:1), Людмила Самсонова одолела румынку Тимю Бабош (5:7, 6:3, 6:2), а Виталия Дьяченко победила в матче с соотечественницей Натальей Вихлянцевой (7:6, 6:4).

В первом круге турнира в Санкт-Петербурге Виталия Дьяченко встретится с представительницей Греции Марией Саккари, а Анастасия Потапова и Людмила Самсонова сыграют друг с другом.

Основная стадия турнира пройдёт с 10 по 16 февраля.