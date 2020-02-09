Медведев поделился впечатлениями от турнира ATP в Роттердаме
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об опыте выступлений на турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Я люблю этот турнир. В Роттердаме выступят очень сильные спортсмены. Часто на турнирах «Большого шлема» ты встречаешься с топ-игроками в поздних стадиях, а здесь ты уже в первом круге играешь с теннисистом из топ-50 рейтинга. Когда я впервые выступил здесь, я прошёл квалификацию и добрался до четвертьфинала турнира. Я люблю выступать на крытых кортах и надеюсь, что вернусь сюда ещё много раз», – приводят слова Медведева на официальной странице турнира в «Фейсбуке».
В первом круге первая ракетка России встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.
Rotterdam Open проходит с 8 по 16 февраля.
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