Кирьос снялся с турнира в Нью-Йорке из-за травмы

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что не сможет дебютировать на New York Open 2020. По словам спортсмена, причиной послужила травма плеча. Ранее с турнира снялись японец Кей Нисикори и американец Сэм Куэрри.

«Обращаюсь ко всем поклонникам New York Open. Я действительно расстроен, что не смогу выступить в этом году. Я был намерен выступать, но повредил плечо и не могу играть. Я надеюсь, каждый зритель всё равно придёт посмотреть на отличный теннис в Нью-Йорке», – приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Открытый чемпионат Нью-Йорка пройдёт с 10 по 16 февраля.

На прошедшем Australian Open 2020 Кирьос завершил выступление в четвёртом круге, уступив испанцу Рафаэлю Надалю. На данный момент первая ракетка Австралии занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP.