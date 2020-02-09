Шуттлер: Зверев слишком хорош, чтобы не выиграть «Большой шлем»

Экс пятая ракетка мира, капитан сборной команды Германии на Кубке Федерации, немец Райнер Шуттлер поделился мнением о поколении молодых теннисистов. В особенности немецкий специалист отметил соотечественника, 22-летнего Александра Зверева. На прошедшем Australian Open 2020 Зверев добрался до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму. На данный момент в рейтинге ATP немец занимает седьмое место.

«Саша Зверев – хороший парень и отличный игрок. Он пойдёт своей дорогой и в определённый момент выиграет «Большой шлем». Он слишком хорош, чтобы этого не сделать. Зверев, Циципас, Медведев – все они на одном уровне. Тиму всего 26, Кирьоса тоже нельзя списывать со счетов. Среди них будет идти хорошая борьба», – цитирует Шуттлера Spox.