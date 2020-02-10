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Шварцман проиграл Гарину в финале домашнего турнира в Кордове

Шварцман проиграл Гарину в финале домашнего турнира в Кордове
Теннис / ATP 0

Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем турнира в Кордове. В решающем матче соревнований ему удалось обыграть представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 2:6, 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Гарин совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Шварцман в свою очередь допустил 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта.

Общий призовой фонд турнира составил $ 610 тыс. За победу в финале Гарин получит $ 90 990 призовых и 250 рейтинговых очков. Шварцман заработает $ 49 205 и 150 рейтинговых очков.

Победителем турнира прошлого года был аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, который в финале обыграл соотечественника Гидо Пелью.

Кордова. Финал
10 февраля 2020, понедельник. 01:40 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
2 		6 6
         
Кристьян Гарин
31
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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