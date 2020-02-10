Шварцман проиграл Гарину в финале домашнего турнира в Кордове
Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем турнира в Кордове. В решающем матче соревнований ему удалось обыграть представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 2:6, 6:4, 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Гарин совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Шварцман в свою очередь допустил 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта.
Общий призовой фонд турнира составил $ 610 тыс. За победу в финале Гарин получит $ 90 990 призовых и 250 рейтинговых очков. Шварцман заработает $ 49 205 и 150 рейтинговых очков.
Победителем турнира прошлого года был аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, который в финале обыграл соотечественника Гидо Пелью.
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